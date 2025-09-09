Росія створює симулятор антидронових рушниць

9 сентября 2025, 8:45

У Південному федеральному університеті презентували тренажер для підготовки операторів антидронових рушниць.

Розробка виконана на Unreal Engine та імітує повний цикл дій: від виявлення БПЛА (включаючи FPV і «Лелеку-100») до практичного відпрацювання блокування сигналів зброєю «Парс» і «Гарпія». За задумом авторів, програма моделює не лише радіоперешкоди та GPS-глушіння, а й стресові ситуації, що мають максимально наблизити підготовку до реальних умов.Студентський проєкт позиціонують як «перший у світі» симулятор подібного типу. Навчання розпочнеться восени, і вже заявлено, що підготовка операторів може пришвидшитися на 50–60%. Наступним етапом стане додавання VR-модулів і макетів зброї для формування «м’язової пам’яті» у курсантів. Крім практики, у симулятор вбудовано блок теорії та навчальні відео з типовими сценаріями — наприклад, дії при раптовій появі дрона.Цей проєкт відображає спробу РФ створити інституційну систему навчання у сфері протидії БПЛА. Наявність тренажера дозволяє здешевити підготовку й уникнути втрат дорогого обладнання на полігоні. Водночас рівень ефективності такої системи залежатиме від того, наскільки симулятор справді відтворює реальні параметри роботи дронів та засобів РЕБ, а не лише спрощену «ігрову» картинку.У підсумку поява подібних тренажерів показує: боротьба з дронами переходить у масову фазу, де головне — не лише техніка, а й швидке навчання тисяч операторів.