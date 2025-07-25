Казахстан готується до епохи БПЛА

25 июля 2025, 13:15

У Сухопутних військах Казахстану запущено спеціалізовану програму підготовки інструкторів зі збиття дронів стрілецькою зброєю.

Навчання розпочалося на базі частини №68665 у Астані під керівництвом головнокомандувача СВ ЗС Казахстану генерала-майора Мереке Кучекбаєва. Формується не просто вогневий навик, а інституційне ядро інструкторів, які зможуть масштабувати підготовку по всій армії.



У програмі акцент зроблено на практичному супроводі низьколітаючих цілей, техніці виявлення малорозмірних БПЛА та динамічних сценаріях роботи в умовах бойового простору. Для цього створено спеціальну інфраструктуру, яка моделює типові ситуації застосування дронів.



У військовій практиці Казахстану це перший системний крок до формування живучого рівня тактичної ППО знизу — без дорогих засобів РЕБ чи ЗРК, але з мобільними навичками. Очевидно, що тригером стало падіння «Герані-2» у березні, яке підтвердило наскрізну вразливість повітряного простору навіть для нейтральних країн.

Паралельно з посиленням тренування особового складу, Казахстан вже вивчає інші моделі протидії: кілька приватних охоронних фірм отримали замовлення на закупівлю антидронових рушниць, а державний холдинг «Казахстан інжиниринг» веде перемовини з турецькими й південнокорейськими компаніями щодо передачі технологій оптичного виявлення.