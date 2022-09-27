ЗСУ напрацьовують систему ефективної протидії іранським дронам

27 сентября 2022, 12:15

Усі зразки збитих БпЛА Shahed-136, які росіяни маркують як «Герань-2», вивчають українські фахівці, щоб розробити максимально ефективну систему оборони.

Про це в етері телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк:У нас є приклади досить результативного збиття цих дронів. Є розуміння, що їх можна збивати на певній висоті і стрілецькою зброєю, це також використовується досить потужно.За її словами, іранські дрони атакують об’єкт і самі розриваються від вибухівки, яку несуть. Тож Гуменюк закликала усіх українців, які знаходяться на територіях з бойовими діями, терміново йти в укриття у разі звуку, схожого на бензопилу або моторолер.Нові технології – невід’ємна частина сучасної війни! І наші аеророзвідники активно їх використовують.Збройним Силам України потрібні тисячі безпілотників. І сьогодні кожен може допомогти у їх придбанні.