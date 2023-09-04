Росіяни досі не навчилися боротися з морськими та повітряними дронами

4 сентября 2023, 14:15

За словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія 21" Павла Лакійчука, лапті не мають спеціальної сучасної техніки для цього.

Тому зараз вони використовують засоби, які зарекомендували себе 100 років назад.

"Росіяни шаблонно вміють у протикорабельну, протичовнову, протиповітряну оборону, але з морськими дронами і повітряними дронами боротися вони ще не вміють", – зазначив він.На Азовському морі загарбники почали встановлювати на катерах проєкту "Гюрза-М" ВМС України, які захопила Росія, малокаліберні гармати зразка 1942 року."Вони як протидронова зброя придатні. Але, звісно, ті модулі, які стояли на катерах українських – вони значно технологічніші, сучасніша зброя, ніж те, що зараз стоїть. Очевидно, ті модулі просто прийшли у непрацездатність через неправильну експлуатацію. І довелось замість сучасної зброї ставити допотопну", – пояснив експерт.