29 августа 2024, 14:45

Польща може передати Україні МіГ-29, але є нюанс, - РБК

"У цьому питанні багато залежить від союзників, насамперед від США, які мають найбільші можливості з доставки бойової авіації", - експерт із безпекових питань Даріуш Матерняк.


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