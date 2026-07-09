Аналог "Молнії". РФ випробовує новий дрон на оптоволокні, - "Флеш"

9 июля 2026, 12:15

"Противник випробовує новий безпілотник крилатого типу на оптоволокні. Анонсують плани щодо серійного випуску аналога "Молнії" з дальністю польоту 50 кілометрів", - зазначив експерт.



За словами "Флеша", основна ідея - зробити польоти ударних безпілотників з бойовою частиною до 10 кг невидимими для українських систем РЕР.