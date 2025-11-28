Новий «Мак» працює в зоні фудкортів ТРЦ Victoria Gardens. Із цим відкриттям компанія створила 85 робочих місць.
У найбільшому ТРЦ Львова відкрився новий "МакДональдз"
КНДР может нарастить количество ядерных боеголовок до 400
ЄС вважає, що Бельгія привласнює доходів від активів РФ, - Politico
Когда боевые действия в Украине прекратятся, в Европе может произойти раскол
Трамп: администрация США заказала новые стратегические бомбардировщики B-2
D-Link представляет новый компактный беспроводной USB-адаптер AN3U
Израильская армия запретила Android для старших офицеров: теперь только iPhone
LCCM Mk2: "дешева" крилата ракета як білоруський проксі-проєкт для РФ
На Netflix стартовал финальный сезон "Очень странных дел"
