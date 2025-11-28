ГлавнаяНовости
28 ноября 2025, 12:15

У найбільшому ТРЦ Львова відкрився новий "МакДональдз"

Новий «Мак» працює в зоні фудкортів ТРЦ Victoria Gardens. Із цим відкриттям компанія створила 85 робочих місць.


Оцените новость:
  • 0 оценок