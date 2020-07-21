Raketa доставляет заказы из МакДональдз

21 июля 2020, 9:45

При заказе от 200 грн. доставка из любого ресторана МакДональдз в Украине будет стоить 0 грн.

Любимые блюда из МакДональдз теперь можно получить на дом или в офис без платы за доставку. Для этого достаточно оформить заказ на сумму свыше 200 грн. через сервис Raketa. Предложение будет действовать до конца лета.

Доставку из МакДональдз сервис Raketa начал предоставлять с 15 июля. Сегодня воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками можно уже в 18 украинских городах из 20, в которых работают рестораны МакДональдз. К концу месяца Raketa будет доставлять заказы из всех ресторанов МакДональдз в Украине.



При заказе стоимостью свыше 200 грн. доставка будет бесплатной, а если сумма заказа будет ниже — доставка обойдется в 40 грн. Заявленное время доставки — до 30 минут уже с учетом времени обработки заявки и приготовления блюд. Чтобы соблюдать высокие стандарты МакДональдз, радиус доставки ограничен дистанцией от ресторана к клиенту в 2 км. Это позволяет привозить основные блюда и напитки еще теплыми, а мороженое и шейки — еще холодными.

Услуга бесплатной доставки при чеке от 200 грн будет действовать до 31 августа на неограниченное количество заказов. В приложении Raketa представлены все позиции из меню, доступные в ресторанах МакДональдз (за исключением мороженого рожок).