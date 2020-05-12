Raketa начала доставку из сети ресторанов "Пузата Хата"

12 мая 2020, 10:15

Любимые блюда национальной кухни будут у ваших дверей менее чем за час.

В сервисе Raketa значительно расширился выбор блюд украинской кухни. Теперь оформить доставку можно из ресторанов сети «Пузата Хата». Заказы будут доставляться до двери клиента менее чем за 60 минут.

Изначально доставка будет осуществляться из 10 ресторанов, расположенных в различных районах Киева. В дальнейшем список заведений будет расширяться. Кроме того, ведется работа над подключением ресторанов «Пузата Хата» в других городах.



Заказать можно все блюда из меню заведений, в том числе завтраки и разливные напитки. Кроме того, курьеры Raketa смогут доставлять фирменные полуфабрикаты от «Пузата Хата» - фасованные пельмени и вареники с различным наполнением.

Среднее время доставки составит от 45 до 60 минут, а ее стоимость – 40 грн. На текущий момент возможна только безналичная форма оплаты.