Сервис доставки еды Raketa начинает работу в Киеве

11 ноября 2019, 9:45

Заказы из киевских ресторанов будут доставлять бесплатно. 11 ноября в Киеве начинает работу сервис Raketa. Он появился в Украине еще до прихода Glovo и Uber Eats, но ранее был доступен только в Днепре.

Raketa – сервис доставки еды из ресторанов. Он начал работу в марте 2018 года и теперь становится доступным в столице. На момент запуска в Киеве будет порядка 200 курьеров (пеше/вело/мото/авто), а доставка осуществляется из более чем 70 ресторанов, расположенных в центральных районах города.

В течение 2-3 месяцев сервис Raketa будет работать в «бета-версии», и за это время намерен активно расширяться, покрыв весь Киев. Заявленное время доставки – до 60 минут, стоимость услуги для клиента – 0 грн, которая сохранится и после завершения тестового периода работы.



Raketa – на 100% украинский проект. Используя мировой опыт и глубокое знание местного рынка, компания намерена обеспечивать в Украине не менее 30% заказов доставки еды. Одними из сильных сторон Raketa являются служба поддержки для клиентов и курьеров, а также сеть собственных кухонь, так называемых dark kitchen. Первая из них в тестовом режиме уже работает в районе Бессарабского рынка.

«Сеть собственных кухонь позволит нам замыкать внутри компании все процессы, обеспечивать идеальный сервис, а самое главное – осуществлять доставку менее чем за 30 минут. Также мы одни из немногих, кто предлагает своим клиентам телефонную и онлайн-поддержку для оперативного решения любых вопросов» - рассказал Юхимчук Алексей, сооснователь Raketa.

«Raketa намерена кардинально изменить рынок доставки еды. Мы не ограничиваем минимальную сумму заказа, а доставка будет бесплатной для клиента. И это не демпинг, а желание сделать сервис доступным для всех», - рассказал Станислав Дмитрик, сооснователь Raketa.

Чтобы воспользоваться сервисом Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. При его запуске клиенту отображается меню ресторанов-партнеров, расположенных в радиусе 3 км, заказ из которых может быть доставлен менее чем за час.