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21 февраля 2024, 8:45
ЗСУ "приземлили" 18 бортів РФ за допомогою "блукаючого" Patriot
На рахунку Patriot - 18 збитих бортів РФ, - військовий експерт Томас Тейнер.
За допомогою “Патріотів” було збито:
▪️3 Мі-8
▪️1 Су-24
▪️9 Су-34
▪️3 Су-35
▪️1 А-50
▪️1 Іл-22М (пошкоджений)
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