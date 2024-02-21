21 февраля 2024, 8:45

ЗСУ "приземлили" 18 бортів РФ за допомогою "блукаючого" Patriot

На рахунку Patriot - 18 збитих бортів РФ, -  військовий експерт Томас Тейнер.

За допомогою “Патріотів” було збито:

▪️3 Мі-8
▪️1 Су-24
▪️9 Су-34
▪️3 Су-35
▪️1 А-50
▪️1 Іл-22М (пошкоджений)
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