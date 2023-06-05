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5 июня 2023, 13:45
Австралія готовить новий пакет допомоги ЗСУ
Австралія у липні оголосить новий пакет військової допомоги Україні, — міністр оборони України.
Він також попросив Австралію розглянути можливість навчання українських пілотів.
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