США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні.
Пакет спрямовано на закриття критичних потреб України у сфері безпеки і оборони.
До пакету увійшли:
▫️ракети RIM-7 та підтримка протиповітряної оборони;
▪️ПЗРК Stinger;
▫️боєприпаси для HIMARS;
▪️артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
▫️ПТКР TOW;
▪️протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
▫️БМП Bradley;
▪️БТР M113;
▫️MRAP-и;
▪️набої для стрілецької зброї та гранати;
▫️патрульні човни;
▪️морське тренувальне обладнання;
▫️підривне обладнання та боєприпаси;
▪️запасні частини, технічне обслуговування і підтримка та інше допоміжне обладнання.
Загальна вартість складових пакету сягає $250 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США.