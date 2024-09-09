США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

9 сентября 2024, 9:45

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні.



Пакет спрямовано на закриття критичних потреб України у сфері безпеки і оборони.

До пакету увійшли:

▫️ракети RIM-7 та підтримка протиповітряної оборони;

▪️ПЗРК Stinger;

▫️боєприпаси для HIMARS;

▪️артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

▫️ПТКР TOW;

▪️протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

▫️БМП Bradley;

▪️БТР M113;

▫️MRAP-и;

▪️набої для стрілецької зброї та гранати;

▫️патрульні човни;

▪️морське тренувальне обладнання;

▫️підривне обладнання та боєприпаси;

▪️запасні частини, технічне обслуговування і підтримка та інше допоміжне обладнання.



Загальна вартість складових пакету сягає $250 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США.