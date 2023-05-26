В пакет допомоги входить: протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 14:45
Новая линейка портативных зарядных станций от NAVITEL
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Фінансові результати Lenovo за 2022/23 фінансовий рік
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Київстар на "Повернись Живим" запускають збір на 146 саперних груп
- Связь | Сегодня, 13:45
Vodafone у 1 кварталі 2023 року втричі збільшив інвестиції
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Доходи Росії від експорту газу до ЄС обвалилися у вісім разів
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні, — міністерство оборони Литви
- Технологии | Сегодня, 11:45
В порт Осло зашел самый большой военный корабль мира
- Безопасность | Сегодня, 11:15
85% киян не задоволені своєю зарплатою
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 12:05
ColorWay CW-DL02B-B – настільна лампа з непоганою автономністю і наскрізною підзарядкою
- Обзоры | 17 мая, 14:28
Как продлить жизнь Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 pro
- Обзоры | 15 мая, 14:05
Ajax Hub 2 Plus – "інспектор" з охорони!
- Аналитика | 11 мая, 11:50
Найцікавіше за тиждень. Випуск 11-12 (2023) - системні рішення EcoFlow для будинків/квартир та LAPP на PRO ELECTRO 2023
- Фотогалереи | 5 мая, 13:44
Генштаб показав Iris-T на бойовому чергуванні
- Аналитика | 4 мая, 7:01
Особливості гелевих батарей Ritar та які моделі вже можна купити в Україні
- Обзоры | 3 мая, 9:50
Ritar RA12-100 – батарея для телекомунікацій
- Обзоры | 2 мая, 11:09
Gembird MUSW-4B-06-BG – бюджетна бездротова мишка з "золотим" дизайном та симетричним корпусом
- Фотогалереи | 30 апреля, 20:42
ЗСУ отримали 5 комплексів БПЛА Poseidon H10 MkIII
Популярные новости
- Железо | Сегодня, 14:45
Новая линейка портативных зарядных станций от NAVITEL 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Фінансові результати Lenovo за 2022/23 фінансовий рік 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Київстар на "Повернись Живим" запускають збір на 146 саперних груп 0.00
- Связь | Сегодня, 13:45
Vodafone у 1 кварталі 2023 року втричі збільшив інвестиції 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Доходи Росії від експорту газу до ЄС обвалилися у вісім разів 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні, — міністерство оборони Литви 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
В порт Осло зашел самый большой военный корабль мира 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:15
85% киян не задоволені своєю зарплатою 0.00