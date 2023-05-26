26 мая 2023, 12:15

Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні, — міністерство оборони Литви

В пакет допомоги входить:  протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки.


Оцените новость:
  • 0 оценок