CRPA на "Шахедах" і "Герберах": як росіяни "глушать глушилки"

5 ноября 2025, 8:15

Публікації OSINT-аналітиків про кругові CRPA-антени на «Геранях/Шахедах» і «Герберах» підтверджують важливий зсув: РФ переходить від «дешевої маси» до стійкіших до РЕБ носіїв.



Фюзеляж «Шахеда» перероблено під 16-елементну кругову антену китайського походження, «Гербера» вже світиться 6–8-елементним модулем замість іранського чотириелементного. Це означає не разову модернізацію, а серійний ланцюжок постачання, на який у Москві розраховують.

Суть CRPA — у просторовій обробці сигналів. Багатоелементна антена з адаптивним формуванням діаграми спрямованості будує «нули» чутливості в напрямках джерел перешкод і водночас підсилює корисні GNSS-сигнали з небосхилу.



Дешевий супутниковий спуфінг втрачає ефективність, бо просторово-часова узгодженість псевдосигналу гірша за легітимну, а антена намагається «відкусити» помилковий фронт хвилі.



Але й CRPA не магія. Вона програє щільній, багатовузловій та багатодіапазонній засвітці з перекриттям секторів, особливо коли поєднано потужний шумовий тиск по L1/L2/Е1/В1 із «засміченням» ефемерид і вікнами «глушіння» команди телеметрії.



Вразливим лишається перехід дрона крізь ешелони ППО/РЕБ із різкими маневрами, де інерціалка напрацьовує помилку, а CRPA ще не «перешила» ваги.



Нарешті, стійкість до завад не дорівнює стійкості до кінетики: як тільки траєкторія стає передбачуванішою (менше «блукання» від завад), ЗУ-23-2/ДШК/ПКМ та дрібні осколкові боєприпаси мають чистіші вікна ураження.

Поява кругових CRPA на масових платформах РФ — це не кінець РЕБ, а кінець лінивого РЕБ. Той, хто першим зшиє щільну мережу керованих перешкод із кібер-/сенсорним обманом і прикриє її швидкою кінетикою, знову диктуватиме траєкторії роїв.