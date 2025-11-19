"Шахед-101": ставка на масовість і дешевизну, яка "виїдає" ППО

19 ноября 2025, 9:45

Новий варіант іранського ударного БпЛА Shahed-101 усе частіше фіксують біля лінії фронту; заявляють про бойову частину 8–9 кг, кількасот кілометрів дальності та CRPA-антену навігації для живучості під РЕБ.

Схема очевидна: зменшити ціну "пострілу", підняти темп серійного випуску й закрити нішу середньої дальності масовими залпами.На відміну від "важчих" 131/136, 101-й виглядає як "сотнями по периметру": менша БЧ і простіша планерна частина дозволяють гнати валом, змішуючи маршрути та профілі, щоб виїдати канали супроводу й дорогі перехоплювачі. Чотирьохелементна CRPA – не панацея, але дає базову стійкість до глушення GNSS і зменшує "сліпі" діри на фініші.Компроміс – точність і потужність ураження: для складних/зміцнених цілей 8–9 кг мало; отже, оптимальні мішені – логістика, ЛЕП/трансформатори, склади ПММ, РЛС ближнього радіуса, ППО ближньої дії без прикриття зверху. Саме тут масовість і "розмазування" атак у часі починає бити по вартості оборони.Висновок. Shahed-101 – це еволюція в логіці "дешево, масово, достатньо". Він не про одну "великою бомбою" – він про виснаження ППО та логістики серіями середніх ударів. Протидія повинна симетрично здешевлювати перехоплення: шар пасивних сенсорів (акустика/оптика), локальні РЕБ-"плями", M-LIDS/лазери/зенітні гармати з програмованим підривом, дешеві перехоплювачі й швидка маршрутизація вогню через C2 без "ручного" мікроменеджменту.