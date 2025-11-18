ГлавнаяНовости
18 ноября 2025, 9:15

РФ почала застосовувати новий тип шахеда



Наразі його використання помічають лише у прифронтових районах. Дрон має бойову частину вагою 8–9 кг і може долати кількасот кілометрів.


