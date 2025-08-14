Китайські CRPA-системи для російських дронів: доказ через AliExpress

14 августа 2025, 10:45

Китай продовжує непрямо підтримувати російські бойові дії, постачаючи критично важливі компоненти для їхніх безпілотних систем.



Нещодавно виявлено, що стійкі до перешкод супутникові навігаційні системи CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna) китайського виробництва доступні у відкритому продажу на AliExpress. Зокрема, мова йде про 11-елементну антенну решітку KANGTAO TDXL-KGR1101, здатну працювати з BDS, GLONASS та GPS і мати розширені можливості антиглушіння.

Технічні характеристики пристрою — багаточастотний прийом, AI-оптимізоване формування променя, підвищена точність визначення координат та робота у екстремальних температурах — роблять його цінним для дронів типу *«Геран-2»* (Shahed-136) та інших далекобійних БпЛА РФ. Ці системи значно зменшують ефективність українських засобів радіоелектронної боротьби, дозволяючи апаратам утримувати стабільний сигнал навіть у зоні активного глушіння.Факт відкритого продажу такого обладнання свідчить про відсутність ефективного міжнародного контролю за експортом технологій подвійного призначення з КНР. Більше того, подібні компоненти можна придбати безпосередньо, з доставкою до будь-якої точки світу, що створює серйозні виклики для санкційної політики.Якщо канали постачання CRPA-антен із Китаю до Росії не будуть перекриті, ефективність протидії «Гераням» та іншим БпЛА у зоні бойових дій може суттєво знизитися. Це питання вже зараз потребує уваги як на рівні санкційної координації, так і у сфері технічної адаптації українських засобів РЕБ.