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1 августа 2025, 11:45

Німеччина передасть Україні додаткові дві системи "Patriot" зі своїх запасів

Перші пускові надійдуть протягом найближчих днів, а інші компоненти будуть передані протягом двох-трьох місяців.


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