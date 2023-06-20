81% комплектуючих російських ракет — американська електроніка

20 июня 2023, 8:45

Посилаючись на документ санкційної групи Єрмака-Макфола видавництво повідомляє, що електронні компоненти для ракет потрапляють до Росії переважно через треті країни.

Для обходу санкцій РФ використовує компанії, формально не причетні до оборонної промисловості. Вони просто закуповують електроніку на Заході як "для себе", а потім перепродають Росії.



Для порівняння зазначено, що у "Калібрі" виявили чипи AMD, Cypress Semiconductor, Texas Instruments і Altera. У Х-101 знайшли електроніку виробництва Intel, Cypress Semiconductor, Vicor, STMicroelectronics та інших. Також у головній частині ракети для РСЗВ "Торнадо-С" виявили мікросхему Intel.