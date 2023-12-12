12 декабря 2023, 13:15

У "Шахедах", зібраних в Росії, є 30 західних деталей та 15 китайських, — ЗМІ

Західні деталі потрапляють в «Шахеди» завдяки контрабанді, країнам і компаніям, які допомагають РФ обходити санкції.


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