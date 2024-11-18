РФ вдосконалила "Шахеди": тепер вони можуть змінювати курс через 3G/LTE

18 ноября 2024, 10:15

Дрони з новими технологіями RTK можуть визначати точне місцезнаходження до міліметра через інтернет у реальному часі, навіть якщо оператор знаходиться у РФ.



РЕБ не ефективні проти цієї технології, оскільки для її блокування потрібне системне рішення для відключення мобільних абонентів.