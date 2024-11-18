РФ вдосконалила "Шахеди": тепер вони можуть змінювати курс через 3G/LTE

Дрони з новими технологіями RTK можуть визначати точне місцезнаходження до міліметра через інтернет у реальному часі, навіть якщо оператор знаходиться у РФ.
РЕБ не ефективні проти цієї технології, оскільки для її блокування потрібне системне рішення для відключення мобільних абонентів.
18 ноября 2024, 10:15
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Дрони з новими технологіями RTK можуть визначати точне місцезнаходження до міліметра через інтернет у реальному часі, навіть якщо оператор знаходиться у РФ.
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