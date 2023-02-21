Рішення LAPP для сучасних фотоелектричних систем

21 февраля 2023, 10:45

Сучасні фотоелектричні системи можуть забезпечувати енергією кілька десятиліть.



Для надійної роботи соларних станцій потрібна виняткова стійкість до погодних умов, спеки, вітру та морозу, а також захист від гризунів.

Щоб використати весь потенціал джерела живлення, відносно молода галузь працює над новими технологіями та застосуваннями, такими як органічна фотоелектрична енергія (OPV). Вимоги фотоелектричної промисловості до кабельних рішень варіюються від великих міцних кабелів для прямого закладення в електростанції до складних систем з’єднання для гнучких модулів OPV.



Усі ці вимоги становлять серйозну проблему, і LAPP може запропонувати успішні рішення завдяки нашому досвіду та знанням.

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