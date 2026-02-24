Італія передала Україні десять потужних мобільних генераторів

24 февраля 2026, 10:15

Обладнання надала італійська служба цивільного захисту.



За словами посла Італії Карло Формоза, генератори загальною потужністю 1,5 МВА здатні оперативно забезпечувати електроенергією об’єкти, які цього найбільше потребують.

Завдяки наявності коліс їх можна швидко транспортувати та використовувати для підтримки критичної інфраструктури, особливо в період зимових холодів і в умовах російських атак.▫️Він також підкреслив, що Італія й надалі надає практичну допомогу українцям, приділяючи особливу увагу захисту вразливих категорій населення та стабільній роботі життєво важливих служб. Зокрема, країна вже передала понад 300 опалювальних котлів.