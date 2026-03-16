Первые Shahed по Украине запускали иранские операторы

На пресс-конференции в Бухаресте президента Украины Владимира Зеленского спросили, не опасается ли он открыть новый фронт, помогая партнерам бороться против иранских БПЛА.

"Мы знаем, как запускались первые Shahed. Российских операторов не было. Были операторы другой страны — страны, откуда приехали Shahed. Потому что нужно было обучать их. И они их обучали в реальной войне. Поэтому говорить о том, "не откроем ли мы фронт"... Иранцы давным-давно являются союзниками россии и по документам, и в реальных действиях", — отметил президент.