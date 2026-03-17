Google допоможе знаходити загублений багаж

17 марта 2026, 9:15

Компанія Google запустила нову функцію Find Hub, яка дозволяє пасажирам ділитися місцезнаходженням своєї валізи з авіакомпаніями.

Якщо багаж загубився, користувачі Android можуть створити безпечне посилання з геолокацією та надіслати його перевізнику.Функцію вже підтримують понад 10 великих авіакомпаній, зокрема Lufthansa, Turkish Airlines, Air India та Scandinavian Airlines.У Google також планують інтегрувати цю технологію безпосередньо у валізи, щоб відстеження багажу стало ще простішим.⏺ До речі, за опитуваннями, 47% мандрівників називають втрату багажу однією з головних проблем під час подорожей.