Новые разветвители A4Tech HUB-20, HUB-30 и HUB-30C

7 марта 2023, 12:45

Компания A4Tech, один из ведущих мировых производителей периферийных устройств, выпустила три модели разветвителей: HUB-20, HUB-30 И HUB-30C.

Они поставляются в черном и белом цветах, имеют компактный размер и широкую совместимость с устройствами.

Представленные новинки помогут расширить возможности компьютера или ноутбука. HUB-20 и HUB-30 можно подключать при помощи разъема USB, HUB-30C подключается через Type-C. Все новинки оснащены четырьмя портами USB: HUB-20 оснащена портами USB 2.0, а модели HUB-30 и HUB-30C – портами USB 3.0. Также имеется один порт Micro USB, который можно использовать для дополнительного питания.Скорость передачи данных у модели HUB-20 достигает 0.5 Гбит/с, в то время как HUB-30 и HUB30-C обеспечат скорость до 5 Гбит/с. Они не требуют дополнительных адаптеров, и гарантируют высокую скорость работы подключенных устройств. Дополнительно разветвители можно использовать и для зарядки гаджетов.Все три модели обладают небольшим размером – всего 60 x 60 x 22 мм, благодаря чему они не займут много места на рабочем столе. Все модели поставляются с удобным кабелем от 0.5 до 1.5 м длиной. Разветвители удобно брать с собой, поскольку они весят всего от 50 до 80 гр.Компактные разветвители с большим количеством портов пригодятся пользователям, чтобы не ограничивать себя в количестве используемых девайсов и с легкостью перемещать свое рабочее пространство при необходимости.