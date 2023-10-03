Беспроводные мыши A4Tech G3-200N и G7-600NX

3 октября 2023, 14:45

Компания A4Tech, один из ведущих мировых производителей периферийных устройств, представила две новые беспроводные мыши G3-200N и G7-600NX.

Модели с расширенным беспроводным соединением и эффективным энергосбережением обеспечат комфорт за рабочим столом и прослужат в течение длительного срока.

Мыши оснащены оптическим сенсором, его разрешение у G3-200N составляет 1200 DPI, у G7-600NX можно выбирать между значениями 1200, 1600 и 2000. Точность в управлении обеспечивается на любой поверхности. Технология Smart Wireless SoC снижает потери в цепи и уровень помех, а беспроводное соединение 2.4 ГГц позволяет использовать девайс на расстоянии до 15 м.У G3-200N предусмотрено 3 кнопки, у G7-600NX – четыре. Специальное ПО 16-в-1 дает возможность настроить кнопку программирования с помощью 16 различных движений. Автоматическое 4-уровневое сбережение переводит мышь в спящий режим после 20 секунд бездействия. Высокое качество компонентов позволяет моделям использовать ресурс одной AA-батарейки до 12 месяцев.Манипуляторы выполнены в строгом, но привлекательном дизайне. Симметричный корпус G3-200N доступен в трех расцветках: черный, черный/красный и черный/синий. G7-600NX предназначена для правой руки, доступна в черном цвете.Беспроводные мыши G3-200N и G7-600NX станут оптимальным решением для множества сценариев использования благодаря автоматическому энергосбережению и стабильному соединению 2.4 ГГц. Нейтральный дизайн манипуляторов позволяет им вписаться в любое рабочее пространство.