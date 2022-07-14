A4Tech представила беспроводной набор Fstyler FB2535C

14 июля 2022, 13:45

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила беспроводной набор FB2535C.

В него входит тонкопрофильная клавиатура FBK25 и мышь FB35C со встроенным аккумулятором. Беспроводной набор дополняет линейку Fstyler и предназначен для продуктивной офисной работы.

Модель представляет собой полноразмерное решение в компактном форм-факторе. Двухсекционная конструкция клавиатуры сэкономит максимум места на рабочем столе. Также модель отличается наличием подставки под смартфон или планшет над основной раскладкой клавиш. Подставка позволяет расположить на клавиатуре планшет или смартфон с диагональю до 6,8 дюймов. Благодаря этому пользователь может осуществлять мониторинг входящих сообщений или размещать дополнительную информацию перед глазами.Клавиши клавиатуры FBK25 с углублениями и имеют короткий мягкий ход, благодаря чему увеличивается скорость набора текста. Закругленные края клавиш добавляют устройству индивидуальности и вносят визуальное разнообразие в рабочую атмосферу. Для долговечности буквы на клавишах нанесены с помощью лазерной гравировки – это делает их устойчивыми к стиранию и выцветанию. Имеется и быстрый доступ к мультимедийным и интернет-функциям с помощью комбинаций клавиш FN + F1-F12.Устройство имеет два беспроводных типа подключения: по Bluetooth и радиоканалу с частотой 2,4 ГГц. Одновременно возможно подключить до четырех устройств, переключение между ними осуществляется мгновенно. Также возможна быстрая смена раскладки с одной операционной системы на другую.Клавиатура оснащена ножками с нескользящим покрытием, они исключают смещение во время работы даже на гладкой поверхности. Завершают картину прослойка из эластичной силиконовой мембраны, которая защищает устройство от пролива жидкости и встроенные стоки, способные быстро отвести жидкость от электрических компонентов. Устройство работает при помощи одной батареи типа «АА».Манипулятор рассчитан на правшей и способен подключаться как по Bluetooth, так и радиоканалу с частотой 2,4 ГГц. В обоих случаях устройство имеет стабильное подключение на расстоянии до 10 метров. Одновременно можно подключиться сразу к трем устройствам - двум по Bluetooth и еще одному с помощью комплектного Nano USB-ресивера. Переключение между подключенными устройствами осуществляется с помощью одного щелчка мыши.Устройство оснащено шестью кнопками, две из них предустановлены как функции «вперед» и «назад», и находятся на левой стороне корпуса. С помощью фирменного ПО возможна их настройка на усмотрение пользователя. Функция «16 в одном» позволяет запрограммировать кнопку на выполнение необходимый действий при помощи 16 определенных движений. Мышь оснащена сенсором оптического типа, доступны следующие значения DPI: 1200-1600-2000-2400.За автономность отвечает встроенный аккумулятор емкостью 500 мАч. Его подзарядка обеспечивается с помощью комплектного кабеля с разъемом Type-C. Отверстие для зарядки расположено на передней части мыши под колесом прокрутки, благодаря этому возможно пользоваться устройством даже во время зарядки. О низком уровне заряда сообщит индикатор, расположенный на нижней части устройства – он будет светиться красным при уровне заряда менее 25%. Такой способ питания позволяет сэкономить на батарейках и снизить пагубное влияние на окружающую среду.Отсутствие проводов добавит комфорта и позволит с легкостью расположить комплект на столе. Благодаря стильному дизайну устройства отлично впишутся в любой интерьер, а также создадут рабочее настроение.