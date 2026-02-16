Новые беспроводные наборы A4Tech Fstyler

16 февраля 2026, 17:45

Компания A4Tech представила два беспроводных набора FG1200, FG1200S из серии Fstyler.

Функциональные клавиатура и мышь подойдут для комфортной работы в офисе или дома, а беспроводное соединение 2.4 ГГц обеспечит стабильное подключение.

Клавиатура получила раскладку на 104 клавиши. Комбинации FN + F1-F12 дают быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям. Закруглённые кейкапы расширяют рабочую зону, высокоэластичная силиконовая мембрана гарантирует лёгкий набор текста любых объёмов: от рабочего отчёта до курсовой.Водонепроницаемая конструкция новинки надёжно защищает корпус от пролитого чая и прочих подобных инцидентов. Дренажные отверстия помогают вывести попавшую внутрь жидкость. Благодаря лазерной гравировке символы дольше остаются чёткими. Складные ножки позволяют настраивать высоту. Внутри корпуса предусмотрен отсек для nano-ресивера.Мышь получила оптический сенсор с регулируемым разрешением 1200/1600/2000 DPI. На корпусе расположено четыре кнопки, а также отсек для хранения nano-ресивера. В наборе FG1200S, в отличие от FG1200, мышь идёт с бесшумным нажатием, так что работа в позднее время суток не побеспокоит близких.Устройства подключаются по беспроводному соединению 2.4 ГГц при помощи USB nano-ресивера. Радиус действия до 10-15 м даёт возможность комфортно обустроить своё рабочее пространство. И мышь, и клавиатура используют для работы одну батарейку AA.Новые наборы от A4Tech из серии Fstyler станут надёжными элементами рабочего стола как дома, так и в офисе. Клавиатура с удобными кейкапами обеспечит быстрый набор текста, мышь с регулируемым разрешением позволит эффективно работать с различными документами.