Новые мыши A4Tech Fstyler с бесшумным нажатием

11 сентября 2023, 17:45

Компания A4Tech представила 7 новых манипуляторов из серии офисной периферии Fstyler.



Проводная FM10S и беспроводные FG35S, FB10CS, FB12S, FB35S, FB35CS обзавелись бесшумным нажатием, а беспроводная FG20S – новой расцветкой.



Отсутствие громких кликов во время работы позволит лучше сфокусироваться на задачах, а удобные мыши A4Tech Fstyler помогут эффективно их выполнить.

Модель FM10S оснащена оптическим сенсором с регулируемым разрешением 600/100/1600 DPI. Предусмотрено 4 кнопки, ПО 8-в-1 позволяет назначать на кнопку программирования дополнительные действия. Высокое качество деталей обеспечивает более 5 миллионов нажатий. Колесо поддерживает как вертикальную, так и горизонтальную прокрутку, повышая эффективность работы с крупными таблицами. Пылестойкая конструкция увеличивает срок службы колеса прокрутки, а нескользящая поверхность корпуса обеспечивает улучшенный хват для комфортной посадки руки.Для подключения используется 1.5-метровый кабель. Яркие черно-синяя и черно-оранжевая расцветки украсят рабочее пространство. Также доступны классические сочетания белый/серый и черный/серый.Беспроводная модель FG20S обладает регулируемым разрешением 1200/1600/2000 DPI, обеспечивающим высокую точность управления. У мыши 4 кнопки, на кнопку программирования можно назначить 8 разных действий благодаря ПО 8-в-1. Бесшумное нажатие позволяет работать ночью, не отвлекая окружающих. Колесо поддерживает 4D-прокрутку.Беспроводное соединение 2.4 ГГц работает на расстоянии до 15 метров. Автоматическое 4-уровневое энергосбережение переводит мышь в спящий режим через 20 секунд бездействия. Питается девайс от двух батареек AAA. Удобный симметричный корпус получил две новые расцветки: белый/серый и белый.Комфортное и точное управление мышью достигается благодаря регулируемому разрешению 1200/1600/2000 DPI. На корпусе размещено 6 кнопок, в том числе две боковые с предустановленными функциями “вперед” и “назад”. ПО 16-в-1 позволяет назначать дополнительные действия на кнопки. Жизненный цикл превышает 5 миллионов кликов. Колесо может осуществлять вертикальную и горизонтальную прокрутку.Беспроводное соединение 2.4 ГГц обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 15 метров. Модели FB35S и FB35CS также используют Bluetooth и поддерживают одновременное подключение до 3 устройств: 2 по Bluetooth, 1 через 2.4 ГГц.FG35S и FB35S используют в качестве источника питания одну AA-батарейку. Автоматическое 4-уровневое энергосбережение переводит модели в спящий режим после 20 секунд бездействия. У FB35CS встроенный литиевый аккумулятор, который заряжается при помощи USB Type-C.Компактный размер и кнопка питания на задней панели делают модели идеальными спутниками в дороге. FG35S доступна в двух расцветках: серебристый/белый и серый/черный. FB35S и FB35CS предлагают три расцветки: белый/серый, серый/черный, темно-зеленый/черный.FB10CS и FB12S – симметричный дизайн для максимального комфортаМанипуляторы оснащены высокоточным оптическим сенсором. FB10CS позволяет регулировать разрешение 1200/1600/2000 DPI. У FB12S предустановлено значение 1200 DPI. Обе модели поддерживают два режима соединения: Bluetooth и беспроводной режим 2.4 ГГц. Можно подключать до трех устройств и быстро переключаться с помощью одного клика.У FB10CS 4 кнопки, мышь поддерживает настройку кнопки программирования через ПО 16-в-1. Для FB12S с 3 кнопками доступна настройка ПО 8-в-1, также предусмотрено расширенное колесо прокрутки для комфортной работы. Жизненный цикл кнопок обеспечивает до 5 миллионов нажатий.FB10CS использует литиевый аккумулятор с подзарядкой через USB Type-C. FB12S питается от одной AA-батарейки. Автоматическое 4-уровневое энергосбережение обеспечивает до 12 месяцев работы без смены батарейки. Кнопка питания на задней панели позволяет брать модели с собой в дорогу.Симметричный корпус подойдет для хвата любой рукой. У FB10CS корпус с нескользящей поверхностью, манипулятор доступен в четырех расцветках: белый/серый, розовый, черный/синий и черный. Для FB12S предусмотрены классические черная, белая и черно-белая расцветки.Широкий выбор манипуляторов A4Tech Fstyler позволит подобрать девайс под любое рабочее пространство. Вне зависимости от выбора, пользователь получит возможность комфортно и быстро работать, а бесшумное нажатие повысит уровень концентрации на важных задачах.