Беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler

Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler.
Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус с плавными линиями подойдет для правшей и левшей, манипуляторы доступны в трех цветах: черном, белом и сером.
В модели установлен высокоточный оптический сенсор с регулируемым разрешением 1000/1200/1600/2000 DPI, обеспечивающим быстрый отклик во время работы. Манипулятор располагает 4 кнопками и расширенным колесом прокрутки, что значительно облегчает управление мышью. Модель FG16CS Air с бесшумным нажатием позволит сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на нажатие кнопок.
Инновационная функция Air Mouse поддерживает два режима использования [Desk + Air]. На столе мышь предлагает стандартный набор действий, при подъеме в воздух превращается в контроллер для управления медиаплеером. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется.
Для подключения используется мощное беспроводное соединение 2.4 ГГц. Стабильная связь обеспечивается на расстоянии до 15 метров, что позволяет комфортно разместить девайс в любой модификации рабочего пространства. Встроенный аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля USB Type-C. Можно забыть о нанесении вреда окружающей среде из-за частой смены батареек. Аккумулятор восполняет емкость всего за два часа зарядки.
Компактный размер модели – всего 109х64х36 мм – и кнопка питания позволяют брать манипулятор с собой на работу или в путешествие.
Модели FG16C Air и FG16CS Air станут функциональным элементом рабочего пространства. Два режима использования мыши расширяют возможные применения девайса, а оптический сенсор с настраиваемым разрешением гарантирует высокую точность отклика при любом сценарии.