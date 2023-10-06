Беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler

6 октября 2023, 12:45

Компания A4Tech представила новые беспроводные мыши FG16C Air и FG16CS Air из серии офисной периферии Fstyler.



Главная особенность моделей – технология двойных функций [Desk + Air]. Симметричный корпус с плавными линиями подойдет для правшей и левшей, манипуляторы доступны в трех цветах: черном, белом и сером.

В модели установлен высокоточный оптический сенсор с регулируемым разрешением 1000/1200/1600/2000 DPI, обеспечивающим быстрый отклик во время работы. Манипулятор располагает 4 кнопками и расширенным колесом прокрутки, что значительно облегчает управление мышью. Модель FG16CS Air с бесшумным нажатием позволит сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на нажатие кнопок.Инновационная функция Air Mouse поддерживает два режима использования [Desk + Air]. На столе мышь предлагает стандартный набор действий, при подъеме в воздух превращается в контроллер для управления медиаплеером. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется.Для подключения используется мощное беспроводное соединение 2.4 ГГц. Стабильная связь обеспечивается на расстоянии до 15 метров, что позволяет комфортно разместить девайс в любой модификации рабочего пространства. Встроенный аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля USB Type-C. Можно забыть о нанесении вреда окружающей среде из-за частой смены батареек. Аккумулятор восполняет емкость всего за два часа зарядки.Компактный размер модели – всего 109х64х36 мм – и кнопка питания позволяют брать манипулятор с собой на работу или в путешествие.Модели FG16C Air и FG16CS Air станут функциональным элементом рабочего пространства. Два режима использования мыши расширяют возможные применения девайса, а оптический сенсор с настраиваемым разрешением гарантирует высокую точность отклика при любом сценарии.