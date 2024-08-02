7 новых мышей от A4Tech

2 августа 2024, 13:45

A4Tech представила семь моделей беспроводных мышей – FB26CS Air2, FB45CS Air2, FG15C Air2, FG15CS Air2, FG16C Air2, FG16CS Air2 и FG45CS Air2 из серии Fstyler.



Высокотехнологичная функция Air Mouse позволяет использовать устройства в двух режимах – [Desk + Air].

Режим Anti-Sleep порадует пользователей, работающих с программой трекинга рабочего времени или любителей загружать файлы большого размера – он имитирует движение курсора и не дает компьютеру уйти в спящий режим. Все устройства обладают передовой функцией Air Mouse, которая легким движением в воздух трансформирует мышь в мультимедийный контроллер.Все мыши, кроме FG15C Air2 и FG16C Air2 работают в бесшумном режиме, что помогает лучше сосредоточиться на работе. Разрешение сенсора у FB26CS Air2, FB45CS Air2, FG16C Air2, FG16CS Air2 и FG45CS Air2 возможно отрегулировать до значений 1000/1200/1600/2000 DPI, а FG15C Air2 и FG15CS Air2 предлагают значение в 1200 DPI.FG15C Air2 и FG15CS Air2 имеют базовый набор кнопок – по три, а FB26CS Air2, FG16C Air2 и FG16CS Air2 – по четыре. Повышенным функционалом обладают FB45CS Air2 и FG45CS Air2, они предлагают пользователю по семь кнопок. Боковые отвечают за команды “Вперед” и “Назад”, они также настраиваются при помощи специального ПО. Также есть кнопка быстрого скриншота, что позволяет зафиксировать информацию на экране и оперативно отправить ее в рабочий чат. Доступно четыре режима скриншота: произвольная форма, прямоугольник, окно и снимок полного экрана.Расширенное колесо прокрутки у FG15C Air2, FG15CS Air2, FG16CS Air2 и FG16CS Air2 облегчает скроллинг и делает работу с мышью еще удобнее. У всех мышей имеется кнопка питания на задней панели, что повышает автономность устройств и будет полезным в дороге.Мыши FB26CS Air2 и FB45CS Air2 могут подключаться сразу к трем устройствам одновременно – к двум по Bluetooth 5.1 и одному по радиоканалу 2.4 ГГц. Остальные девайсы сопрягаются по радиоканалу 2.4 ГГц, который устанавливает стабильную связь на расстоянии до 15 м. Все мыши, кроме FG15C Air2 и FG15CS Air2 имеют в комплекте адаптер USB-C и совместимы с Macbook и Chromebook.Новинки отличаются эргономичностью: FB26CS Air2, FG15C Air2, FG15CS Air2, FG16C Air2 и FG16CS Air2 представлены в симметричном дизайне, а FB45CS Air2 и FG45CS Air2 подойдут для правшей. Кроме этого, у FB26CS есть подсветка White, которая станет эффектным визуальным элементом в процессе пользования. Устройства заряжаются при помощи комплектного кабеля USB-C, что исключает замену батареек.Функция Air Mouse, режим Anti-Sleep и бесшумное нажатие делают мыши универсальными для ряда задач. Новинки от A4Tech отлично подойдут для продуктивной работы в офисе или дома.