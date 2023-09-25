Новые мыши от A4Tech

25 сентября 2023, 17:15

Компания A4Tech, один из ведущих мировых производителей периферийных устройств, пополнила модельный ряд сразу 8 новыми манипуляторами.

Проводные мыши OP-335S, OP-530NUS, OP-560NUS, OP-620DS, OP-720S, беспроводная G3-300NS – обновленные модели с бесшумным нажатием. Помимо этого, теперь доступна новая мышь G3-280N, а также ее бесшумный вариант G3-280NS. Все модели выполнены в строгом симметричном дизайне.

Проводные модели OP-335S, OP-530NUS, OP-560NUS, OP-620DS и OP-720S оснащены оптическим сенсором с разрешением 1200 DPI, что гарантирует плавное и точное отслеживание движений на любой поверхности. Главной особенностью новинок стало бесшумное нажатие, благодаря которому можно работать не отвлекая окружающих. У OP-620DS, имеется 2X-кнопка, позволяющая открывать файлы и программы одним нажатием, повышая эффективность работы. Высокое качество деталей обеспечивает жизненный цикл в 5 миллионов кликов.Функциональные мыши обеспечивают комфорт за рабочим столом. С помощью ПО 8-в-1 можно назначить кнопку программирования на выполнение 8 разных действий. Пыленепроницаемое колесо прокрутки поддерживает 4D-прокрутку. Навигацию в файлах можно осуществлять как вертикально, так и горизонтально, что особенно удобно для работы с большими таблицами. Для подключения используется 1,5-метровый кабель. Модели доступны в черном цвете.Беспроводные мыши G3-280N, G3-280NS и G3-300NS получили оптический сенсор с разрешением 1200 DPI. Расширенное беспроводное соединение 2,4 ГГц обеспечивает рабочую дистанцию до 15 м. Автоматическая стабилизация технологии простого подключения ресивера позволяет избегать задержек и конфликтов при подключении, а профессиональный чип, выполненный по технологии Smart Wireless SoC, снижает уровень помех и потери в цепи.Мыши рассчитаны на долгую комфортную работу. Автоматическое 4-уровневое сбережение переводит модели в спящий режим через 20 секунд бездействия, благодаря чему одну AA-батарейку можно использовать без замены до 12 месяцев. ПО 16-в-1 позволяет настроить кнопку программирования на выполнение различных действий. У моделей G3-280NS и G3-300NS бесшумное нажатие. G3-280N и G3-280NS доступны в сером цвете, G3-300NS – в черном.Новые мыши от A4Tech – это функциональные решения, которые отлично подойдут для работы и позволят значительно повысить производительность. Высокоточный сенсор, широкая настраиваемость кнопок и бесшумное нажатие, доступное в большинстве моделей, позволят оптимизировать свое взаимодействие с рабочим пространством.