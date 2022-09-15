Линейка игровых гаджетов A4Tech X7 пополнилась гарнитурой и двумя ковриками

15 сентября 2022, 15:45

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, расширила игровую линейку X7 наушниками.

Стереогарнитура XH-720p комплектуется мощными 50-мм излучателями и круговой подсветкой. Вместе с наушниками в линейке также представлены два гибких коврика для мыши: XP-70L и XP-70M.

В игровой гарнитуре XH-720p пользователи оценят высокую точность воспроизведения звука без искажения. Это достигается благодаря 50-мм излучателям с лазерной обработкой мембраны. Также наушники поддерживают стерео 2.0, которое создает ощущения объемного звука.Для долгих игровых сессий предусмотрено легкое оголовье – оно обеспечит комфортную и мягкую посадку наушников. Чаши наушников имеют регулируемый угол наклона, что помогает подстроить их под положение пользователя и его анатомические особенности. поворотная конструкция удобна для хранения или перевозки наушников, что будет особенно актуально во время путешествий.Благодаря однонаправленному микрофону XH-720p, тиммейты будут слышать чистый голос игрока. Он также эффективно снижает фоновый шум и отсекает его от общего голосового чата.За погружение в игровую атмосферу отвечает яркая семицветная круговая подсветка. Управление гарнитурой осуществляется через удобный контроллер, на котором расположены колесико регулировки громкости и кнопка включения/выключения микрофона.Подключение к устройствам осуществляется с помощью 4-pin 3,5 мм jack, но также можно использовать переходник-разветвитель на микрофон и наушники. Модель имеет кросс-платформенную совместимость и кроме смартфона и ПК она может работать с Xbox, PS4, PS5 или Switch.Нескользящая резиновая основа ковриков сохраняет стабильное положение даже в самые «жаркие» моменты игры. Поверхность XP-70L и XP-70M выполнена из высококачественной ткани, что обеспечивает плавное скольжение мыши и точность движений. Кроме этого, материал коврика мягкий и легко поддается скручиванию – это позволяет при необходимости свернуть его и взять с собой. Материал также обладает способностью к быстрому восстановлению, и пользоваться ковриком можно сразу после его размещения на столе.Новинки выполнены в темно-сером цвете с серебристыми элементами и представлены в двух размерах: большом – 750х300х3 мм, на котором можно расположить клавиатуру и мышь, и среднем с габаритами 350х280х3 мм.