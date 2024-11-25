Наушники-клипсы A4Tech Biosong B5

25 ноября 2024, 14:45

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила наушники-клипсы Biosong B5.



Гарнитура с удобным дизайном подарит незабываемые впечатления в играх и при просмотре видео.

В наушниках установлены 10.8-мм динамики с биодинамической мембраной. Инновационные волокна способствуют созданию чистого, естественного звука, позволяя полностью погрузиться в мир музыки. Объемное звучание помогает более точно ориентироваться в игре. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность достигает 100 дБ, импеданс – 32 Ом.Чтобы пользователь всегда оставался на связи, в гарнитуре предусмотрен микрофон с чувствительностью -42 дБ. Девайс поддерживает технологию Bluetooth 5.4, которая гарантирует более высокую скорость передачи данных и радиус действия до 10 м.Аккумулятор на 500 мАч позволит наслаждаться любимой музыкой в течение 5-6 часов, а вместе с кейсом общее время работы увеличивается до 30 часов. Следить за уровнем заряда можно при помощи удобного дисплея. Благодаря своему дизайну наушники-клипсы прочно держатся и не вызывают дискомфорта даже при длительном прослушивании музыки. Модель доступна в белом цвете.Наушники-клипсы Biosong B5 станут надежным проводником в мир музыки и помогут всегда оставаться на связи. Высокое качество звука, емкий аккумулятор и удобный дизайн способствуют долгому и комфортному использованию гарнитуры.