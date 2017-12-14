Гарнитура A4Tech Bloody M615

14 декабря 2017, 11:45

A4Tech Bloody M615 это проводные стереонаушники с импедансом 16 Ом.

Снабжены большими 40 мм динамиками с неодимовыми магнитами для кристально чистого звучания музыки в высоких и средних диапазонах частот с сочными глубокими басами.

Закрытая конструкция наушников создает идеальную звукоизоляцию и позволяет полностью сосредоточиться на игре или разговоре, не отвлекаясь на посторонние звуки. Большие мягкие амбушюры и мягкое оголовье обеспечивают максимальный комфорт при самой длительной игре.



Наушники работают в частотном диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Наиболее качественно проработаны, низкие частоты, которые подарят геймерам повышенный уровень адреналина в крови при игре. Также стоит отметить высокую степень детализации звука представленных шумов.



Гарнитура Bloody M615 исполнена в агрессивном игровом дизайне.

При нажатии на боковые стороны чашек включаются светодиоды, говорящие о том, что все готово к началу игры. Устройство оснащено выдвижным всенаправленным микрофоном, который можно убрать в случае необходимости. Микрофон качественно передает шорох и шепот, его чувствительность – 58 дБ.