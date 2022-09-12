FH100, FH100i, FH100U - "горячие" стереогарнитуры A4Tech

12 сентября 2022, 13:15

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила сразу три гарнитуры: FH100, FH100i, FH100U.



Новинки оснащены 40 мм динамиками, мягкими амбушюрами и поворотным механизмом микрофона. Модели входят в линейку Fstyler и предназначены для продуктивной работы в офисе или дома.





Fstyler FH100 и FH100i выполнены в строгом дизайне и представлены в черном цвете, а FH100U доступна сразу в трех вариантах расцветки – черном, черно-белом и черном с желтыми элементами. Модели сконструированы из прочного пластика, что гарантирует их долговечность в течение длительного времени. В то же время устройства обладают легким весом и совсем не ощущаются на голове. Гибкое регулируемое оголовье и мягкие амбушюры способствуют оптимальной посадке и комфортному использованию новинок.



За звук отвечают 40 мм динамики, обеспечивающие точное и громкое воспроизведение музыки или голоса. Частотный диапазон устройств находится в пределах от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность составляет 100 дБ, а импеданс равен 32 Ом.



Общение с собеседниками осуществляется при помощи микрофона с поворотным механизмом. У FH100, FH100i он всенаправленный, а у FH100U – однонаправленный. Микрофон обеспечивает равномерную частотную характеристику в звуковом диапазоне от 100 Гц до 10 кГц, а его чувствительность - 42 дБ.



Новинки различаются по типу подключения: FH100 сопрягается с источником звука при помощи двух разъемов 3.5 мм Jack, модель FH100i – через 4PIN 3.5 Jack, а у FH100U эта возможность реализована при помощи разъема USB. Длина кабелей тоже различается: у FH100 и FH100U она составляет 200 см, а у FH100i чуть меньше – 180 см, но этого также достаточно для комфортной работы за столом или на некотором удалении от него. Все модели оснащены контроллером с удобным управлением громкостью и возможностью отключения микрофона.



Представленные стереогарнитуры прекрасно подойдут как для прослушивания музыки или подкастов, так и для групповых звонков по рабочим вопросам. Пользователю обеспечено чистое воспроизведение звука и удобная посадка.