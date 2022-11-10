A4Tech 2Drumtek B20 – легкие и стильные наушники-вкладыши с классным звуком

10 ноября 2022, 11:15

Компания A4Tech пополнила новую высокотехнологичную коллекцию аудиопродукции 2Drumtek легкими и эргономичными TWS-наушниками.

Модель B20 доступна в мятном, белом и пепельно-сером цветах. Благодаря инновационной технологии гибридной мембраны новая гарнитура обладает превосходным чистым звуком, который не утомит слух даже при длительном использовании.

Новинка оснащена 13-миллиметровыми динамиками. В каждом из них находится гибридная мембрана – это эксклюзивная инновация 2Drumtek, которая обеспечивает сбалансированный широкий диапазон звучания и максимально четкое воспроизведение звука с эффективным подавлением эха. Это стало возможно за счет применения прогрессивных материалов – наномицелия и углеродных волокон, а также мягкого и гибкого термополиуретана. Они позволяют услышать большое количество деталей в исходном звуке, добиться мощного глубокого баса и наилучшего звучания высоких и средних частот.Наушники работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, что гарантирует живое, яркое и объемное звучание. Чувствительность динамика составляет 102 дБ, а микрофона – 42 дБ. Этого достаточно для создания достойного и безопасного уровня громкости, чтобы с удовольствием слушать любимые мелодии и смотреть фильмы как дома, так и в путешествиях.Беспроводная гарнитура автоматически подключается к выбранному девайсу – смартфону, планшету, ПК или игровой консоли. Bluetooth-модуль версии 5.2 отвечает за надежное и стабильное соединение, оптимальную защиту от помех и высокое качество связи. Это особенно важно тем, кто пользуется гаджетом для удаленной работы, например, общения с коллегами по телефону или видеосвязи.Наушниками просто управлять с помощью прикосновений или голоса. Модель 2Drumtek B20 поддерживает сенсорное управление, а также позволяет использовать голосовой помощник. Для этого достаточно включить виртуального ассистента в настройках смартфона, и затем можно мгновенно выбирать музыку под настроение или узнавать, какая песня звучит по радио.Гарнитура выделяется эргономичной конструкцией ErgoFit: наушники быстро и легко вставляются в уши и не выпадают даже на ходу. Это подходит, например, при длительном прослушивании музыки в помещении и на улице. У гаджета есть класс влагозащиты IPX4, что гарантирует защиту от капель воды. Крышка зарядного кейса специально сделана прозрачной, чтобы быстро определить: наушники лежат на месте и заряжаются или они остались на столе.Емкость батареи наушников 40 мАч, а зарядного кейса – 380 мАч. Новинка автономно работает до 20 часов, а в режиме беспрерывного воспроизведения музыки зарядки хватит на 5 часов. Время полной зарядки через разъем USB Type-C составляет до 1,5 часа.Небольшой вес всего в 39 грамм позволяет брать девайс с собой и получать удовольствие от прослушивания любимой музыки или разговоров с друзьями в течение всего дня.