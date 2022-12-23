A4Tech 2Drumtek дебютував на ринку України!

23 декабря 2022, 16:15

Нова колекція бездротових навушників від A4Tech презентує професійний звук та новітні технології.



Місія 2Drumtek полягає в тому, щоб зробити революцію на ринку, запропонувавши оновлену лінійку витонченої, сучасної, яскравої та стильної аудіопродукції. Поєднання трендів та технології гібридної діафрагми забезпечує незмінну якість.

Першими представниками 2Drumtek в Україні стала B20 та її вакуумна версія – B25. Обидві моделі доступні в темній та світлій колірних варіаціях.Інтерфейсом підключення навушників є Bluetooth версії 5.2, а це означає, що безперешкодне з’єднання з ПК, ноутбуками, мобільними телефонами, планшетами та іншими пристроями з відстані до 10 метрів – гарантоване. Літієві акумулятори зарядного кейсу та навушників забезпечені великою місткістю, тож термін служби акумулятора може становити до 5 годин на одному заряді. Заряджання за допомогою зарядного кейса подарує вам ще 15 годин прослуховування без живлення від мережі. Повністю заряджаються навушники та кейс усього за півтори години. А чергуючи роботу одного навушника незалежно від другого, проблем із браком заряду у вас взагалі не виникатиме.Гарнітура швидко підключається до пристрою, має ергономічне керування дотиком – жодних перемикачів та кнопок, тобто модель стане надійним супутником при активному дозвіллі, позаяк вона оснащена відмінним вологозахистом стандарту IPX4. B20 та B25 повністю сумісні із сучасними голосовими помічниками.Навушники оснащені технологією гібридної діафрагми M.O.C.I., виготовленої на основі передової біотехнології з міцелієм та вуглецевим волокном. Завдяки фірмовому звуку 2Drumtek чіткі високі та середні частоти поєднуються з глибокими, приємними басами.