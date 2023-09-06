6 сентября 2023, 8:45

Колекція скіфського золота з Криму готується до відправки в Україну

«Колекція поки що не передана. Нині ми з усіма зацікавленими сторонами ведемо підготовку до її транспортування», - заявив офіційний представник Амстердамського університету Яша Ланге.


Оцените новость:
  • 0 оценок