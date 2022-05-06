Інтелектуальний адаптер MikroTik PL7400

6 мая 2022, 14:15

PL7400 - адаптер живлення для продуктів MikroTik з портом micro-USB, який працює за технологією Powerline.



Ця технологія дозволяє з'єднувати всі пристрої з підтримкою Powerline через електричну мережу. Сумісність з усіма новими пристроями на базі micro-USB.