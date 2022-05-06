Інтелектуальний адаптер MikroTik PL7400

PL7400 - адаптер живлення для продуктів MikroTik з портом micro-USB, який працює за технологією Powerline.
Ця технологія дозволяє з'єднувати всі пристрої з підтримкою Powerline через електричну мережу. Сумісність з усіма новими пристроями на базі micro-USB.
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Характеристики
USB порти: micro-USB
Чіпсет - AR7420
Вбудована пам'ять - 1 MБ
Тип кабелю -USB
Довжина кабелю - 150 см
Вхідна напруга - 100 V - 240 V
Розміри - 50х68х33 мм
Температура роботи -20°C.. +60°C
Тип штепсельної вилки - Тип C