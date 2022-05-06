Інтелектуальний адаптер MikroTik PL7510Gi

6 мая 2022, 23:28

Інтелектуальний адаптер живлення MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi) - це аксесуар для розширення існуючої домашньої або офісної мережі Wi-Fi без прокладання додаткового мережевого кабелю.

З PWR-LINE PRO ви можете досягти реальної швидкості до 600 Мбіт/с.

PWR-LINE PRO працює на базі чіпсету QCA7550. Об'єм оперативної пам'яті становить 16 МВ, пам'яті для зберігання даних передбачено 4 МВ.



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Компактний (94x105x32 мм) PowerLine пристрій оснащено одним Gigabit Ethernet портом з підтримкою живлення PoE out Passive 24 V.



Технологія HomePlug AV (PowerLine, PCL) – спосіб підключення мережевих пристроїв та передачі даних через домашню або офісну електропроводку. Для роботи потрібно щонайменше два PowerLine адаптери.



Один із них підключається безпосередньо до LAN порту роутера, а другий до електричної розетки у приміщенні, куди не доходить сигнал. Вони будуть пов'язані між собою через лінію електропередачі. Ви можете встановити до восьми пристроїв PWR-LINE для подальшої побудови мережі.

PWR-LINE PRO найкраще працює з іншими продуктами серії PL75xx, але також сумісний з PL64xx і PL74xx.