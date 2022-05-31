Прогресивний комутатор Huawei S1720-52GWR-PWR-4P Smart зі швидкістю комутації 336Гб/с, переліком MAC-адрес 16K, 48 портами 1 Гб/с RJ-45, 4 слотами SFP 1 Гб/с.
Тип комутатора - керований Smart
Тип корпусу - настільне виконання
Кількість портів RJ-45 - 52 шт
Кількість портів Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 - 48 шт
Кількість портів Gigabit Ethernet (100/1000) SFP - 4 шт
Моніторинг та конфігурування - SNMP, Web-інтерфейс
Комутаційна здатність - 336 Гбіт/с
Робоча температура - 0 ° C до 45 ° C
Живлення - 50-60 Гц, AC 100-240 В
Габарити - 442х310х43.6 мм
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