Teltonika TSW200 - перший комутатор з 8 портами Gigabit Ethernet

TSW200 – це перший комутатор у портфоліо Teltonika Networks з вісьмома портами Gigabit Ethernet, які підтримують стандарти IEEE802.3af та IEE802.3at Power-over-Ethernet.
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Цей некерований комутатор не вимагає налаштування, тому час та ресурси, необхідні для встановлення рішення, мінімальні.
Конструкція комутатора з функцією plug-and-play дозволить за лічені хвилини підключити до Інтернету кілька IP-камер, систем торгових точок (POS), точок доступу або інших пристроїв, сумісних з PoE+, і скоротити кількість надлишкових кабелів.