TSW200 — первый коммутатор Teltonika с 8 портами Gigabit Ethernet

27 апреля 2022, 14:45

Хотя Teltonika Networks дебютировала в сетевом бизнесе как производитель профессиональных сотовых маршрутизаторов, позже производитель осознал огромный потенциал немобильных сетевых устройств.

В прошлом году Teltonika также развернула новое подразделение продуктов Ethernet & Wireless, чтобы позволить нам больше сосредоточиться на продуктах, не связанных с сотовой связью, и применить наши рыночные ноу-хау из области мобильных устройств к менее исследованным устройствам Ethernet и Wi-Fi.

Коммутатор может быть важнейшим элементом сети, существенно влияющим на эффективность и качество. Коммутаторы могут различаться по размеру, количеству и типу портов, сложности настройки, уровню контроля, вариантам питания и другим критериям.

Мы вышли на рынок коммутаторов всего пару лет назад с TSW100, за которым в прошлом году последовал TSW110. С этими новаторскими устройствами в нашем портфолио мы сосредоточились на создании крошечных устройств, которые легко вписываются в ограниченное пространство и предлагают Gigabit Ethernet со стандартом PoE+. Эти продукты быстро нашли свое место в различных сетевых решениях благодаря простоте установки, компактным размерам, долговечности и общей экономичности. С новейшим коммутатором в семействе мы хотели сделать еще несколько шагов и создать устройство с расширенным набором функций, позволяющим реализовать еще более специфические сценарии применения.

TSW200 — это первый коммутатор в портфолио Teltonika Networks с восемью портами Gigabit Ethernet, которые поддерживают стандарты IEEE802.3af и IEE802.3at Power-over-Ethernet. Теперь вы можете подключить больше устройств и включить их одновременно с бюджетом мощности до 240 Вт. Этот неуправляемый коммутатор не требует настройки, поэтому время и ресурсы, необходимые для установки решения, минимальны. Конструкция этого коммутатора с функцией plug-and-play позволит за считанные минуты подключить к Интернету несколько IP-камер, систем торговых точек (POS), точек доступа или любых других устройств, совместимых с PoE+, и сократить количество избыточных кабелей.

Новейшее дополнение к нашему ассортименту включает еще одну важную функцию — поддержку SFP. Ethernet — идеальный выбор для установления связи там, где устройства находятся относительно близко друг к другу — если быть точным, до 100 м. Все, что выходит за рамки этого, требует оптоволоконной передачи для поддержания той же скорости и уменьшения задержки. Кроме того, оптоволокно (SFP) считается более безопасным и надежным вариантом по сравнению с Ethernet. А так же оптоволокно считается перспективным из-за возможности переключения на более высокую пропускную способность в случае необходимости.