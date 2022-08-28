MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN

28 августа 2022, 13:46

Повноцінний Wi-Fi комутатор 3-го рівня, який функціонує під керуванням RouterOS.

Всі опції для налаштування комутації доступні в спеціальному розділі меню (Switch). При необхідності користувач може програмно ⚙ видалити порти комутатора, щоб використовувати цей порт для маршрутизації.

Режим роботи - APСтандарт передачі даних - 802.11 b/g/nОпераційна система - RouterOS, ліцензія (Router OS), lvl 5Потужність передавача - до 30dBm (1000 мВт)Частота процесора - 600 МГцОбсяг RAM - 128MBКількість портів 10/100/1000 Mbit - 24Слот під модулі SFP/SFP+ - 1Порт USB - 1Живлення через роз'єм jack та Passive PoEМаксимальна споживана потужність - 19Вт;Тип антени - всенаправленаПосилення антени - 4dBiМатеріал корпусу - металРобоча температура - від -20 до +50Розміри - 285x145x45 ммВага - 1520 г.