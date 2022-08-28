MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN

Всі опції для налаштування комутації доступні в спеціальному розділі меню (Switch). При необхідності користувач може програмно ⚙ видалити порти комутатора, щоб використовувати цей порт для маршрутизації.
Режим роботи - AP
Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n
Операційна система - RouterOS, ліцензія (Router OS), lvl 5
Потужність передавача - до 30dBm (1000 мВт)
Частота процесора - 600 МГц
Обсяг RAM - 128MB
Кількість портів 10/100/1000 Mbit - 24
Слот під модулі SFP/SFP+ - 1
Порт USB - 1
Живлення через роз'єм jack та Passive PoE
Максимальна споживана потужність - 19Вт;
Тип антени - всенаправлена
Посилення антени - 4dBi
Матеріал корпусу - метал
Робоча температура - від -20 до +50
Розміри - 285x145x45 мм
Вага - 1520 г.
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