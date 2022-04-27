MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi) – анонс и старт продаж

27 апреля 2022, 12:15

Интеллектуальный адаптер питания MikroTik PWR-LINE PRO (PL7510Gi) - это аксессуар для расширения существующей домашней или офисной Wi-Fi сети без прокладки дополнительного сетевого кабеля.

С PWR-LINE PRO вы можете достичь реальной скорости до 600 Mbps.

PWR-LINE PRO работает на базе чипсета QCA7550. Объем оперативной памяти составляет 16 МВ, памяти для хранения данных предусмотрено 4 МВ.

Компактное (94 x 105 x 32 мм) PowerLine устройство oснащено одним Gigabit Ethernet портом с поддержкой питания PoE out Passive 24 V.

Технология HomePlug AV (PowerLine, PCL) - способ подключения сетевых устройств и передачи данных через домашнюю или офисную электропроводку. Для работы нужно минимум два PowerLine адаптера. Один из них подключается непосредственно к LAN порту роутера, а второй к электрической розетке в помещении, куда не доходит сигнал. Они будут связаны друг с другом через линию электропередачи. Вы можете установить до восьми устройств PWR-LINE для дальнейшего построения сети.

PWR-LINE PRO лучше всего работает с другими продуктами серии PL75xx, но также обратно совместим с PL64xx и PL74xx.