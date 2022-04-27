Официальный анонс и старт продаж интеллектуального адаптера MikroTik PL7400

PL7400 - это адаптер питания для для продуктов MikroTik с портом micro-USB (hAP mini и hAP lite), который работает по технологии Powerline.
Эта технология дает возможность соединять все устройства с поддержкой Powerline по электрической сети. PWR-Line - является запасным адаптером питания для вашего микро-USB маршрутизатора MikroTik. Он совместим со всеми новейшими устройствами на базе micro-USB.
Характеристики
USB порты: micro-USB
Чипсет: AR7420
Память: 1 MB Flash
Тип кабеля: USB
Длина кабеля: 150 cm
Входное напряжение: 100 V - 240 V
Размеры: 50х68х33 мм
Температура работы: -20°C .. +60°C
Тип штепсельной вилки: Тип C
На данный момент новинка уже доступна в продаже в украинской рознице.