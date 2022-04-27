Официальный анонс и старт продаж интеллектуального адаптера MikroTik PL7400

27 апреля 2022, 11:45

PL7400 - это адаптер питания для для продуктов MikroTik с портом micro-USB (hAP mini и hAP lite), который работает по технологии Powerline.

Эта технология дает возможность соединять все устройства с поддержкой Powerline по электрической сети. PWR-Line - является запасным адаптером питания для вашего микро-USB маршрутизатора MikroTik. Он совместим со всеми новейшими устройствами на базе micro-USB.

Характеристики

USB порты: micro-USB

Чипсет: AR7420

Память: 1 MB Flash

Тип кабеля: USB

Длина кабеля: 150 cm

Входное напряжение: 100 V - 240 V

Размеры: 50х68х33 мм

Температура работы: -20°C .. +60°C

Тип штепсельной вилки: Тип C

На данный момент новинка уже доступна в продаже в украинской рознице.