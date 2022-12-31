Сетевой адаптер Powerline Zyxel PLA6457 увеличит скорость и расширит сеть

31 декабря 2022, 13:15

Новый адаптер PLA6457 G.hn Powerline является одним из первых продуктов в обширном портфеле предлагаемых Zyxel устройств Powerline.



По сравнению с широко используемым в настоящее время стандартом HomePlug AV, технология G.hn вдвое увеличивает скорость передачи данных и обеспечивает увеличение покрытия сети, а также улучшает защиту от помех и стабильность соединения при стриме «тяжелого» мультимедийного контента.

Адаптеры с конструкцией pass-through позволяют не только использовать электрическую проводку в качестве сетевого кабеля, но и подавать питание на электрическое устройство, подключенное к той же электрической розетке. Новинки подготавливаются к работе как устройства Plug-and-Play. Это означает, что для их соединения через электропроводку и начала работы требуется лишь вставить в две электрические розетки по адаптеру Powerline. Устройство занимает мало места и оборудовано светодиодным индикатором скорости сетевого соединения. Если же данные не передаются, то PLA6457 автоматически переключается в режим ожидания для экономии электроэнергии.Адаптер Zyxel PLA6457 G.hn 2400 Wave 2 Powerline Pass-thru Gigabit Ethernet обеспечивает канальную скорость до 2400 Мбит/сек. Понятие канальной скорости подразумевает скорость передачи всего объема траффика: управляющих пакетов, служебной информации и полезных данных. При этом скорость передачи полезных данных не превышает 1000 Мбит/сек и зависит от качества электропроводки. К порту Gigabit Ethernet можно подключать Ethernet-устройства на гигабитных скоростях для улучшения качества воспроизведения видео и онлайновых игр.